Президент ФИА получил высшую награду Узбекистана для иностранцев
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Бен Сулайем получил Орден «Дустлик» («Дружба») – высшую награду страны для иностранных граждан, которую вручают за заслуги в укреплении единства и сотрудничества.
Два президента обсудили инновации в сфере мобильности, безопасность на дорогах и рост автоспорта в регионе.
Завтра, 12 декабря, в Ташкенте, столице Узбекистана, состоится традиционная церемония вручения наград ФИА.
ФИА подтвердила, что на выборах президента будет один кандидат
Фото: сайт ФИА
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
