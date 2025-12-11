Президент ФИА получил высшую награду Узбекистана для иностранцев

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Бен Сулайем получил Орден «Дустлик» («Дружба») – высшую награду страны для иностранных граждан, которую вручают за заслуги в укреплении единства и сотрудничества.

Два президента обсудили инновации в сфере мобильности, безопасность на дорогах и рост автоспорта в регионе.

Завтра, 12 декабря, в Ташкенте, столице Узбекистана, состоится традиционная церемония вручения наград ФИА.

Фото: сайт ФИА