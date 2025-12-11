4

Ромен Грожан: «Сезон-2026 может стать последним в карьере Хэмилтона»

Грожан предположил, когда Хэмилтон может покинуть «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан допустил, что сезон-2026 может стать последним в карьере Льюиса Хэмилтона.

«Точно никогда не знаешь. Нико Робсерг ушел из «Формулы-1» через пять дней после того, как стал чемпионом [в 2016-м]. Это был шок. Собирается ли уйти Льюис? Я так не думаю.

Мне кажется, у него есть гордость и дух соперничества. Он хочет хорошо выступать и не может заканчивать сезон так, как вышло на этот раз [на 6-м месте без подиумов]. Мой прогноз: он останется в 2026-м, но этот год может стать для него последним.

Он уже немолод. Я не хочу сказать, что он старый. Но с гоночной точки зрения он уже немолод. Он выступает в «Формуле-1» с 2007-го. В следующем сезоне пойдет уже 19-й год (следующий сезон станет для Хэмилтона 20-м – Спортс’’). А этот мир забирает у тебя очень много сил. В конце концов ты устаешь и просто хочешь уйти домой», – сказал Грожан.

Льюис Хэмилтон о сомнениях в своем будущем: «Скептики не на моем уровне, ничего бы им не ответил. Мечта все еще есть»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
