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  • Пиастри до 16 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате и до 32 – от Ферстаппена
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Пиастри до 16 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате и до 32 – от Ферстаппена

Пиастри увеличил отрыв в «Формуле-1» после гонки в США.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Майами и упрочил свое преимущество в чемпионате.

Отрыв от напарника Ландо Норриса, который финишировал вторым, увеличился до 16 очков (131 против 115).

Действующий чемпион Макс Ферстаппен стал лишь четвертым после старта с поула, на его счету 99 баллов. Пилот «Ред Булл» сохранил третью позицию в общем зачете, но отстает от лидера сезона на 32 очка.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2025

Гран-при Майами-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакларен
Гран-при Майами
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
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