Антонелли стал самым молодым обладателем поула к спринту или гонке в истории «Ф-1». 18-летний пилот «Мерседеса» выиграл пятничную квалификацию в Майами
Антонелли побил рекорд «Ф-1» в квалификации к спринту в США.
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации к спринту на Гран-при Майами.
18-летний итальянец стал самым молодым обладателем поула к гонке любого формата в истории «Формулы-1».
Самым молодым победителем традиционной квалификации «Ф-1» является Себастьян Феттель, который установил достижение на Гран-при Италии-2008 в возрасте 21 года.
Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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