Антонелли стал самым молодым обладателем поула к спринту или гонке в истории «Ф-1». 18-летний пилот «Мерседеса» выиграл пятничную квалификацию в Майами

Антонелли побил рекорд «Ф-1» в квалификации к спринту в США.

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации к спринту на Гран-при Майами.

18-летний итальянец стал самым молодым обладателем поула к гонке любого формата в истории «Формулы-1».

Самым молодым победителем традиционной квалификации «Ф-1» является Себастьян Феттель , который установил достижение на Гран-при Италии -2008 в возрасте 21 года.

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й