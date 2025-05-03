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  • Антонелли стал самым молодым обладателем поула к спринту или гонке в истории «Ф-1». 18-летний пилот «Мерседеса» выиграл пятничную квалификацию в Майами
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Антонелли стал самым молодым обладателем поула к спринту или гонке в истории «Ф-1». 18-летний пилот «Мерседеса» выиграл пятничную квалификацию в Майами

Антонелли побил рекорд «Ф-1» в квалификации к спринту в США.

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации к спринту на Гран-при Майами.

18-летний итальянец стал самым молодым обладателем поула к гонке любого формата в истории «Формулы-1».

Самым молодым победителем традиционной квалификации «Ф-1» является Себастьян Феттель, который установил достижение на Гран-при Италии-2008 в возрасте 21 года.

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Италии
logoСебастьян Феттель
logoМерседес
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Майами
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