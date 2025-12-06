  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Очень рад первому месту – и в целом это единственное, что нам остается»
6

Макс Ферстаппен: «Очень рад первому месту – и в целом это единственное, что нам остается»

Ферстаппен доволен поулом в Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Абу-Даби, в которой сумел занять первое место, опередив Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

При этом если в гонке стартовые позиции лидеров не изменятся на финише, то чемпионом по итогам сезона станет Норрис, который опережает Ферстаппена на 12, а Пиастри на 16 очков.

«Во втором сегменте я остался на уже прикатанных шинах и в целом даже те круги получились, по ощущениям, очень неплохими.

К моменту проведения третьего сегмента на этапе в Абу-Даби температура обычно успевает достаточно сильно упасть, и ты знаешь, что в таких условиях можешь атаковать немного сильнее, что мы и сделали.

Нам удалось отыграть еще немного времени на круге, и я очень рад первому месту. И в целом это единственное, что нам остается. Мы можем как-то контролировать ситуацию, постараться выжать максимум из имеющихся возможностей и того, что мы можем сделать с машиной. И в квалификации мы именно это и сделали.

Посмотрим, что будет завтра, и что мы сможем сделать. Я постараюсь выиграть гонку, но при этом понимаю, что мы хотим отыграть много очков и выиграть чемпионат. Но чтобы это сделать, анм понадобится немного удачи», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
logoГран-при Абу-Даби
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду следующего»
вчера, 19:45
Данн может стать резервным пилотом «Альпин» (RN365)
вчера, 18:23
Шарль Леклер: «Тесты прошли весьма позитивно. Увидимся в следующем году»
вчера, 17:35
Изак Аджар о тестах в Абу-Даби: «Было здорово проехать свои первые круги по трассе в статусе гонщика «Ред Булл»
вчера, 17:09
Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)
вчера, 16:36
Макс Ферстаппен попрощался с Марко: «Вместе мы сумели достичь всего, о чем только могли мечтать»
вчера, 16:05
Директор «Ред Булл» Минцлафф: «Глубоко сожалению, что Гельмут Марко принял такое решение, его уход знаменует конец необыкновенной эпохи»
вчера, 15:08
Формула-1. Тесты. Абу-Даби. 1-й день. Кроуфорд показал лучшее время, Арон – 2-й, Браунинг – 3-й
вчера, 14:58
Гельмут Марко об уходе из «Ред Булл»: «Все, чего мы смогли добиться и что построили, переполняет меня гордостью»
вчера, 14:35
В «Ред Булл» официально объявили об уходе Марко
вчера, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
вчера, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10