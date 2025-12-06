Макс Ферстаппен: «Очень рад первому месту – и в целом это единственное, что нам остается»

Ферстаппен доволен поулом в Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Абу-Даби, в которой сумел занять первое место, опередив Ландо Норриса и Оскара Пиастри .

При этом если в гонке стартовые позиции лидеров не изменятся на финише, то чемпионом по итогам сезона станет Норрис, который опережает Ферстаппена на 12, а Пиастри на 16 очков.

«Во втором сегменте я остался на уже прикатанных шинах и в целом даже те круги получились, по ощущениям, очень неплохими.

К моменту проведения третьего сегмента на этапе в Абу-Даби температура обычно успевает достаточно сильно упасть, и ты знаешь, что в таких условиях можешь атаковать немного сильнее, что мы и сделали.

Нам удалось отыграть еще немного времени на круге, и я очень рад первому месту. И в целом это единственное, что нам остается. Мы можем как-то контролировать ситуацию, постараться выжать максимум из имеющихся возможностей и того, что мы можем сделать с машиной. И в квалификации мы именно это и сделали.

Посмотрим, что будет завтра, и что мы сможем сделать. Я постараюсь выиграть гонку, но при этом понимаю, что мы хотим отыграть много очков и выиграть чемпионат. Но чтобы это сделать, анм понадобится немного удачи», – рассказал Ферстаппен.

