Ферстаппен завоевал 8 поулов в 2025 году, Норрис – 7, Пиастри – 6

Ферстаппен стал лучшим в квалификациях по итогам сезона-2025.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен оказался быстрейшим по итогам квалификации к заключительной гонке 2025 года – Гран-при Абу-Даби.

Поул-позиция стала для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» восьмой в нынешнем сезоне.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис завоевал семь поулов в 2025 году, его напарник Оскар Пиастри – шесть. Кроме того, дважды в квалификациях побеждал Джордж Расселл из «Мерседеса», один раз – пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Всего на счету Ферстаппена 48 поул-позиций – это пятый показатель в истории.

Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й