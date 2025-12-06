Ферстаппен завоевал 8 поулов в 2025 году, Норрис – 7, Пиастри – 6
Ферстаппен стал лучшим в квалификациях по итогам сезона-2025.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оказался быстрейшим по итогам квалификации к заключительной гонке 2025 года – Гран-при Абу-Даби.
Поул-позиция стала для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» восьмой в нынешнем сезоне.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис завоевал семь поулов в 2025 году, его напарник Оскар Пиастри – шесть. Кроме того, дважды в квалификациях побеждал Джордж Расселл из «Мерседеса», один раз – пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Всего на счету Ферстаппена 48 поул-позиций – это пятый показатель в истории.
Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
