Макс Ферстаппен: «Меня могут наказать за мнение о штрафе. Все, что я скажу, может доставить мне неприятности»

Ферстаппен опасается наказания за мнение о штрафе.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен предпочел не распространяться о борьбе с соперником из «Макларена » Оскаром Пиастри на старте Гран-при Саудовской Аравии . Нидерландец получил пятисекундный штраф за то, что срезал поворот.

– Был старт, был первый поворот, и внезапно уже 50-й круг. Все прошло невероятно быстро.

Проблема в том, что я не могу делиться своим мнением, потому что меня могут тоже наказать. Лучше не говорить об этом.

– Ладно. Давайте поговорим не о штрафе. Можете рассказать о борьбе колесо в колесо между вами и Оскаром?

– Все произошло очень быстро.

– Обсуждали ли вы и команда возврат позиции?

– Думаю, лучше не говорить об этом. Все, что я скажу, может доставить мне неприятности.

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