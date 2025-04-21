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Макс Ферстаппен: «Меня могут наказать за мнение о штрафе. Все, что я скажу, может доставить мне неприятности»

Ферстаппен опасается наказания за мнение о штрафе.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен предпочел не распространяться о борьбе с соперником из «Макларена» Оскаром Пиастри на старте Гран-при Саудовской Аравии. Нидерландец получил пятисекундный штраф за то, что срезал поворот.

– Был старт, был первый поворот, и внезапно уже 50-й круг. Все прошло невероятно быстро.

Проблема в том, что я не могу делиться своим мнением, потому что меня могут тоже наказать. Лучше не говорить об этом.

– Ладно. Давайте поговорим не о штрафе. Можете рассказать о борьбе колесо в колесо между вами и Оскаром?

– Все произошло очень быстро.

– Обсуждали ли вы и команда возврат позиции?

– Думаю, лучше не говорить об этом. Все, что я скажу, может доставить мне неприятности.

Макс Ферстаппен о штрафе: «В прошлом и этом году разные правила»

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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