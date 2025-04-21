Макс Ферстаппен: «Меня могут наказать за мнение о штрафе. Все, что я скажу, может доставить мне неприятности»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен предпочел не распространяться о борьбе с соперником из «Макларена» Оскаром Пиастри на старте Гран-при Саудовской Аравии. Нидерландец получил пятисекундный штраф за то, что срезал поворот.
– Был старт, был первый поворот, и внезапно уже 50-й круг. Все прошло невероятно быстро.
Проблема в том, что я не могу делиться своим мнением, потому что меня могут тоже наказать. Лучше не говорить об этом.
– Ладно. Давайте поговорим не о штрафе. Можете рассказать о борьбе колесо в колесо между вами и Оскаром?
– Все произошло очень быстро.
– Обсуждали ли вы и команда возврат позиции?
– Думаю, лучше не говорить об этом. Все, что я скажу, может доставить мне неприятности.
Макс Ферстаппен о штрафе: «В прошлом и этом году разные правила»
Кристиан Хорнер о штрафе Ферстаппену: «Я не знаю, куда в этой ситуации Макс должен был подеваться в первом повороте»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий