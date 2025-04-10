18

Ральф Шумахер: «Ферстаппен уже решил уйти из «Ред Булл», это очевидно»

Ральф Шумахер уверен, что Ферстаппен покинет «Ред Булл» в конце сезона.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» сообщил, что у «Ред Булл» нет шансов сохранить Макса Ферстаппена в 2026 году на фоне трудностей с болидом и предстоящего перехода на новый моторный регламент.

«На мой взгляд, это очевидно: Макс Ферстаппен не останется в «Ред Булл».

Дело не только в проблемах с машиной, речь и о переходе на новые двигатели. «Мерседес» и «Хонда» – знакомые гиганты для Макса, он знает, чего ожидать. К «Ред Булл» остаются вопросы – по-прежнему есть проблемы с гибридной частью мотора.

Решение уже принято. Пусть Кристиан Хорнер опять меня возненавидит, пусть даже подаст в суд, куда угодно – но, на мой взгляд, очевидно, что Макс не останется», – отметил комментатор.

Шумахер также высказался о трениях между руководителем команды Кристианом Хорнером и советником «Ред Булл» Гельмутом Марко:

«Это не ощущения, это факт. Эти двое – Хорнер и Марко – теперь враждуют друг с другом. Это видно по языку тела».

По мнению Ральфа, четырехкратный чемпион «Формулы-1» решил покинуть «Ред Булл», но пока не выбрал между «Мерседесом» и «Астон Мартин» с моторами «Хонды»:

«[Исполнительный директор «Мерседеса»] Тото Вольфф уже упустил шанс подписать лучшего пилота «Ф-1». Он не повторит ту же ошибку.

[«Астон Мартин» –] команда будущего, однако сейчас оба места на сезон-2026 заняты. Так что Алонсо или «сынку» Строллу придется освободить кокпит.

«Ред Булл»? Вообще не верю в это».

Ферстаппену открылся путь в «Мерседес»? Идеальный момент для обмена-сенсации с Расселлом

Журналист Бенсон: «Лишь от Ферстаппена зависит, будут ли Расселл и Антонелли в «Мерседесе» в 2026-м. Джордж стал бы привлекательным вариантом для «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
logoКристиан Хорнер
logoТото Вольфф
возможные переходы
logoМерседес
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoГельмут Марко
logoРед Булл
logoРальф Шумахер
logoФернандо Алонсо
logoХонда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дэймон Хилл: «Судейство должно быть жестче, иначе полная свобода приведет к тому, что «Ф-1» будет выглядеть как боулинг»
10 минут назад
Отец Переса: «Чеко спас «Рейсинг Пойнт», а ему отплатили предательством»
150 минут назад
Чемпион MotoGP Мартин допущен к Гран-при Катара после пропуска трех этапов из-за травмы
сегодня, 10:43
Глава британского автоспортивного органа: «Управление ФИА становится все более непрозрачным, власть концентрируется в руках одного лишь президента»
2сегодня, 09:51
Заместитель бен Сулайема Рид подал в отставку: «Я пришел служить членам ФИА, а не власти. Дело в принципах, не в политике»
6сегодня, 09:26
«Макларен» объявил об участии в WEC и «24 часах Ле-Мана» с 2027 года в классе гиперкаров
1сегодня, 08:50
Джолион Палмер: «Впечатлен первым уик-эндом Цуноды в «Ред Булл», несмотря на результат»
1сегодня, 08:26
Флавио Бриаторе: «Ферстаппен напоминает Шумахера, Хэмилтон – единственная настоящая звезда, как Сенна»
15сегодня, 08:01
Франко Колапинто: «Алонсо физически готов лучше, чем любой из нас»
4сегодня, 07:21
Гран-при Бахрейна-2025. Расписание трансляций
12сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
12 и 13 апреля в Ростове-на-Дону пройдет первый этап RDS Open 2025
7 апреля, 14:10Фото
Где смотреть Гран-при Бахрейна-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
7 апреля, 06:50
Рэпер ST выступит на «Мото Драйв» 2025. Фестиваль пройдет на автодроме «Игора Драйв» 7 и 8 июня
31 марта, 11:45Фото
Где смотреть Гран-при Японии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
31 марта, 06:15
«Вот бы так футболистам травмированные ноги меняли». Слуцкий и Веретенников посетили Гран-при Китая в Шанхае
123 марта, 19:33
Гарик Сукачев выступит на GARAGE FEST Игора Драйв 2025
417 марта, 12:40Фото
Где смотреть Гран-при Китая-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 марта, 08:38
Брэд Питт участвует в гонках в новом трейлере фильма «Формула-1» от Джозефа Косински
13 марта, 19:40Кино
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
510 марта, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино