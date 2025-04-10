Ральф Шумахер: «Ферстаппен уже решил уйти из «Ред Булл», это очевидно»

Ральф Шумахер уверен, что Ферстаппен покинет «Ред Булл» в конце сезона.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» сообщил, что у «Ред Булл» нет шансов сохранить Макса Ферстаппена в 2026 году на фоне трудностей с болидом и предстоящего перехода на новый моторный регламент.

«На мой взгляд, это очевидно: Макс Ферстаппен не останется в «Ред Булл».

Дело не только в проблемах с машиной, речь и о переходе на новые двигатели. «Мерседес» и «Хонда » – знакомые гиганты для Макса, он знает, чего ожидать. К «Ред Булл» остаются вопросы – по-прежнему есть проблемы с гибридной частью мотора.

Решение уже принято. Пусть Кристиан Хорнер опять меня возненавидит, пусть даже подаст в суд, куда угодно – но, на мой взгляд, очевидно, что Макс не останется», – отметил комментатор.

Шумахер также высказался о трениях между руководителем команды Кристианом Хорнером и советником «Ред Булл» Гельмутом Марко :

«Это не ощущения, это факт. Эти двое – Хорнер и Марко – теперь враждуют друг с другом. Это видно по языку тела».

По мнению Ральфа, четырехкратный чемпион «Формулы-1» решил покинуть «Ред Булл», но пока не выбрал между «Мерседесом» и «Астон Мартин» с моторами «Хонды»:

«[Исполнительный директор «Мерседеса»] Тото Вольфф уже упустил шанс подписать лучшего пилота «Ф-1». Он не повторит ту же ошибку.

[«Астон Мартин» –] команда будущего, однако сейчас оба места на сезон-2026 заняты. Так что Алонсо или «сынку» Строллу придется освободить кокпит.

«Ред Булл»? Вообще не верю в это».

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