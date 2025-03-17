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Карун Чандок: «Хэмилтону и Адами нужно наладить связь. Уверен, они во всем разберутся»

Чандок ждет улучшения взаимодействия Хэмилтона с инженером.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок оценил то, как на Гран-при Австралии отработали Льюис Хэмилтон и его новый гоночный инженер Риккардо Адами.

Чандок уверен, что уже на Гран-при Китая коммуникация будет проходить более слаженно.

«Адами нужно чуть больше времени, чтобы разобраться в том, в каком именно объеме и в какой форме Льюис хочет получать информацию.

На Гран-при Австралии было несколько моментов, когда Хэмилтон просил сообщить ему что-то, а в ответ получал больше информации, чем просил. И тогда он начинал говорить что-то вроде: «Ох, информации слишком много. Хватит все это мне рассказывать. Оставьте это мне».

Так что Льюису и Адами нужно просто наладить эту связь. По ходу сезона гонщики проводят со своими гоночными инженерами больше времени, чем со своими девушками. Но они все всем разберутся.

Им просто нужно найти общий язык, понять друг друга. Вероятно, обсудить все перед Гран-при Китая. Очень интересно, как изменятся их переговоры по радио на этапе в Китае, в чем именно будут отличия.

Но на самом деле им просто нужно поговорить, и Льюису сказать следующее: «Хорошо, мне нужно знать это, это, а еще вот это. Мне не нужно, чтобы ты вел меня за руку», – рассказал Чандок.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoКарун Чандок
Гран-при Австралии
logoФеррари
Гран-при Китая
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