У Хэмилтона 2-й худший дебют за «Феррари» в XXI веке – хуже выступил только Бадоер
На Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон провел дебютный этап в составе «Феррари». Льюис не лучшим образом провел гонку и закончил заезд на 10-й позиции.
Этот результат стал вторым худшим дебютным выступлением для гонщиков «Феррари» в XXI веке. Хуже Хэмилтона за «Феррари» дебютную гонку в 2009 году провел только Лука Бадоер – которому пришлось заменять получившего травму Фелипе Массу. Тогда Бадоер финишировал 17-м.
Результаты дебютных гонок для пилотов «Феррари» в XXI веке:
Фелипе Масса (2006 год) – 9-е место
Кими Райкконен (2007) – 1-е место
Лука Бадоер (2009) – 17-е место
Джанкарло Физикелла (2009) – 9-е место
Фернандо Алонсо (2010) – 1-е место
Себастьян Феттель (2015) – 3-е место
Шарль Леклер (2019) – 5-е место
Карлос Сайнс (2021) – 8-е место
Оливер Бермэн (2024) – 7-е место
Льюис Хэмилтон (2025) – 10-е место
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