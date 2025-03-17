У Хэмилтона 2-й худший дебют за «Феррари» в XXI веке – хуже выступил только Бадоер

Дебют Хэмилтона за «Феррари» – второй худший в этом веке.

На Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон провел дебютный этап в составе «Феррари». Льюис не лучшим образом провел гонку и закончил заезд на 10-й позиции.

Этот результат стал вторым худшим дебютным выступлением для гонщиков «Феррари» в XXI веке. Хуже Хэмилтона за «Феррари» дебютную гонку в 2009 году провел только Лука Бадоер – которому пришлось заменять получившего травму Фелипе Массу . Тогда Бадоер финишировал 17-м.

Результаты дебютных гонок для пилотов «Феррари» в XXI веке:

Фелипе Масса (2006 год) – 9-е место

Кими Райкконен (2007) – 1-е место

Лука Бадоер (2009) – 17-е место

Джанкарло Физикелла (2009) – 9-е место

Фернандо Алонсо (2010) – 1-е место

Себастьян Феттель (2015) – 3-е место

Шарль Леклер (2019) – 5-е место

Карлос Сайнс (2021) – 8-е место

Оливер Бермэн (2024) – 7-е место

Льюис Хэмилтон (2025) – 10-е место

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