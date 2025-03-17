Тото Вольфф: «Следишь за Хэмилтоном в гонке, а потом понимаешь, что он уже не в «Мерседесе»

В «Мерседесе» по привычке следят за Хэмилтоном на Гран-при.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф сообщил, что на Гран-при Австралии наблюдал не только за Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли, но и за перешедшим в «Феррари» Льюисом Хэмилтоном .

«Когда я временами смотрел на экраны, я делал это так, словно у нас три пилота – я следил за [плашкой] RUS, следил за ANT и следил за HAM. А потом ты понимаешь, что HAM на самом деле в «Феррари», он уже не в нашей команде.

Так что ощущения по-прежнему… Это был такой длительный период, что это логично. Невозможно сказать, мол, он ушел и нам все равно. Нам совсем не все равно, как у него дела, но, разумеется, на трассе он является соперником, а мы должны побеждать соперников», – заявил Вольфф.

Хэмилтон стал 10-м в первой гонке за «Феррари», Скудерия – 7-я в Кубке конструкторов

Антонелли, заменивший Хэмилтона в «Мерседесе», стал 4-м в дебютной гонке в «Ф-1» после отмены штрафа