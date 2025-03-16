Хэмилтон стал 10-м в первой гонке за «Феррари», Скудерия – 7-я в Кубке конструкторов
«Феррари» и Хэмилтон неудачно начали сезон-2025.
Льюис Хэмилтон, перешедший из «Мерседеса» в «Феррари», занял десятое место по итогам Гран-при Австралии.
В своей первой гонке за Скудерию семикратный чемпион «Формулы-1» уступил напарнику Шарлю Леклеру, который стал восьмым.
«Феррари», которая считалась одним из фаворитов первого этапа сезона-2025, располагается на седьмой строчке в Кубке конструкторов с пятью очками. «Мерседес» занимает второе место, на счету экс-команды Льюиса 25 баллов.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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