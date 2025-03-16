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Хэмилтон стал 10-м в первой гонке за «Феррари», Скудерия – 7-я в Кубке конструкторов

«Феррари» и Хэмилтон неудачно начали сезон-2025.

Льюис Хэмилтон, перешедший из «Мерседеса» в «Феррари», занял десятое место по итогам Гран-при Австралии.

В своей первой гонке за Скудерию семикратный чемпион «Формулы-1» уступил напарнику Шарлю Леклеру, который стал восьмым.

«Феррари», которая считалась одним из фаворитов первого этапа сезона-2025, располагается на седьмой строчке в Кубке конструкторов с пятью очками. «Мерседес» занимает второе место, на счету экс-команды Льюиса 25 баллов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2025

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМерседес
Гран-при Австралии
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФеррари
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