Хэмилтон стал 10-м в первой гонке за «Феррари», Скудерия – 7-я в Кубке конструкторов

«Феррари» и Хэмилтон неудачно начали сезон-2025.

Льюис Хэмилтон , перешедший из «Мерседеса » в «Феррари », занял десятое место по итогам Гран-при Австралии.

В своей первой гонке за Скудерию семикратный чемпион «Формулы-1» уступил напарнику Шарлю Леклеру, который стал восьмым.

«Феррари», которая считалась одним из фаворитов первого этапа сезона-2025, располагается на седьмой строчке в Кубке конструкторов с пятью очками. «Мерседес» занимает второе место, на счету экс-команды Льюиса 25 баллов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2025

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена