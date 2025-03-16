Джеймс Воулз: «Сайнс стал дополнительным стратегом, его советы сыграли решающую роль для гонки Албона»
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз сообщил, что Карлос Сайнс после аварии пришел на пит-уолл и сильно помог команде и Алексу Албону, который в итоге занял пятое место.
«Карлос видел радар, видел, что надвигается, и его советы сыграли решающую роль», – отметил босс в видео команды.
Воулз также высказался о стратегии в эфире Sky Sports:
«Любой результат не сводится к одному человеку, работает команда. С пит-стопами все было здорово, со стратегией – молодцы.
Если говорить о стратегии, хотел бы отметить, что у нас был дополнительный стратег – Карлос. Мнение Карлоса оказалось невероятно полезным при переходе на промежуточные шины.
Было видно, что какие-то команды колебались: «Можем ли мы остаться на трассе, стоит ли остаться?» Карлос настаивал: «В таких условиях в последних поворотах не выжить», и попал в точку».
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