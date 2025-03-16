Джеймс Воулз: «Сайнс стал дополнительным стратегом, его советы сыграли решающую роль для гонки Албона»

В «Уильямсе» похвалили Сайнса за советы по стратегии.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз сообщил, что Карлос Сайнс после аварии пришел на пит-уолл и сильно помог команде и Алексу Албону , который в итоге занял пятое место.

«Карлос видел радар, видел, что надвигается, и его советы сыграли решающую роль», – отметил босс в видео команды.

Воулз также высказался о стратегии в эфире Sky Sports:

«Любой результат не сводится к одному человеку, работает команда. С пит-стопами все было здорово, со стратегией – молодцы.

Если говорить о стратегии, хотел бы отметить, что у нас был дополнительный стратег – Карлос. Мнение Карлоса оказалось невероятно полезным при переходе на промежуточные шины.

Было видно, что какие-то команды колебались: «Можем ли мы остаться на трассе, стоит ли остаться?» Карлос настаивал: «В таких условиях в последних поворотах не выжить», и попал в точку».

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