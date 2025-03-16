Карлос Сайнс о сходе за сэйфти-каром: «Сочетание факторов, странный срыв, но я быстр и уверен в болиде «Уильямса»
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о причинах аварии за машиной безопасности, которая привела к сходу на Гран-при Австралии.
«Это была не одна проблема, а сочетание факторов. Не хочу вдаваться в детали, потому что это того не стоит, однако мы увидели, что стало причиной.
Трудные условия, однако такая ситуация не должна была сложиться. По данным я и команда четко видим, что случилось в момент переключения передачи. По какой-то причине все происходило не так, как должно было, поэтому случился срыв. Это странно.
Такое бывает в гонках, порой происходят непредсказуемые вещи, однако теперь можно сосредоточиться на Китае и сделать все, чтобы начать сезон наилучшим образом.
Не такую первую гонку мы хотели провести. В то же время я быстр, уверен в машине, и теперь надо действительно начать сезон.
Я был в боксах, чтобы помочь команде со стратегией для Алекса [Албона]. По крайней мере я оказался полезен и вне болида. Мы начали год с быстрой машиной – куда более быстрой, чем в прошлом году, и это хорошая новость», – заявил испанец.
Сайнс сошел, вылетев в ограждение за машиной безопасности на Гран-при Австралии
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