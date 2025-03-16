Алекс Албон: «Мне бы не хотелось повторно проводить эту гонку – рад, что она закончилась»

Албон остался доволен выступлением в Мельбурне.

Пилот «Уильямса » подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что команда была рада такому результату. Изначально Албон финишировал четвертым, с учетом 5-секундного штрафа Андреа Кими Антонелли. Однако после успешной апелляции «Мерседеса» Албон в протоколе переместился на пятую позицию.

«Думаю, что как команда мы очень хорошо все сегодня сделали. В первой гонке сезона нелегко сразу войти в рабочий ритм и все сделать правильно с точки зрения стратегии и подхода к работе по ходу уик-энда. Но мы все сделали очень хорошо.

Это фантастическое начало сезона, которое показывает, какого прогресса мы добились в сравнении с прошлым сезоном. Таких результатов мы сможем добиваться далеко не в каждой гонке.

Что касается дождя, то я доверяю себе в таких условиях. Я знаю свои пределы и знаю, как не перестараться. Хотя, в то же время, стартуя с шестой позиции я был бы рад финишу и на седьмом месте, пропустив одну «Феррари».

Но то, как мы смогли выступить и какого результата добились – скажем так, мне бы не хотелось повторно проводить эту гонку! Я рад, что она закончилась. Порывистый ветер и быстро начавшие перегреваться промежуточные шины – далеко не лучшее сочетание для нашей машины, скажем так.

И, если честно, в сравнении с «Альпин» и «Рейсинг Буллз» мы были не так быстры, как хотелось бы. Однако мы были намного конкурентоспособнее в таких условиях в сравнении с тем, что было в прошлом году.

Было приятно знать, что у нас есть темп, что к моменту приближения пит-стопа я могу чуть рискнуть и атаковать сильнее. Когда я начинал атаковать, то вообще без проблем догонял Цуноду. В итоге мы просто ждали, что будет – поедет соперник в боксы или нет. В итоге мы решили провести пит-стоп раньше и оказались правы», – рассказал Албон.

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