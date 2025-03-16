  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Албон: «Мне бы не хотелось повторно проводить эту гонку – рад, что она закончилась»
2

Алекс Албон: «Мне бы не хотелось повторно проводить эту гонку – рад, что она закончилась»

Албон остался доволен выступлением в Мельбурне.

Пилот «Уильямса» подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что команда была рада такому результату. Изначально Албон финишировал четвертым, с учетом 5-секундного штрафа Андреа Кими Антонелли. Однако после успешной апелляции «Мерседеса» Албон в протоколе переместился на пятую позицию.

«Думаю, что как команда мы очень хорошо все сегодня сделали. В первой гонке сезона нелегко сразу войти в рабочий ритм и все сделать правильно с точки зрения стратегии и подхода к работе по ходу уик-энда. Но мы все сделали очень хорошо.

Это фантастическое начало сезона, которое показывает, какого прогресса мы добились в сравнении с прошлым сезоном. Таких результатов мы сможем добиваться далеко не в каждой гонке.

Что касается дождя, то я доверяю себе в таких условиях. Я знаю свои пределы и знаю, как не перестараться. Хотя, в то же время, стартуя с шестой позиции я был бы рад финишу и на седьмом месте, пропустив одну «Феррари».

Но то, как мы смогли выступить и какого результата добились – скажем так, мне бы не хотелось повторно проводить эту гонку! Я рад, что она закончилась. Порывистый ветер и быстро начавшие перегреваться промежуточные шины – далеко не лучшее сочетание для нашей машины, скажем так.

И, если честно, в сравнении с «Альпин» и «Рейсинг Буллз» мы были не так быстры, как хотелось бы. Однако мы были намного конкурентоспособнее в таких условиях в сравнении с тем, что было в прошлом году.

Было приятно знать, что у нас есть темп, что к моменту приближения пит-стопа я могу чуть рискнуть и атаковать сильнее. Когда я начинал атаковать, то вообще без проблем догонял Цуноду. В итоге мы просто ждали, что будет – поедет соперник в боксы или нет. В итоге мы решили провести пит-стоп раньше и оказались правы», – рассказал Албон.

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoУильямс
logoАлександр Албон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лиам Лоусон: «Отстойный уик-энд. Я извинился за то, что отправил болид в стену»
15 минут назад
Льюис Хэмилтон о решении остаться на трассе на сликах: «В конечном счете проблема, я думаю, была просто в нехватке поступающей информации»
620 минут назад
Команды «Ф-1» подписали коммерческую часть Договора согласия-2026
30 минут назад
Ландо Норрис: «Макларен» будет даже сильнее на каких-то трассах»
341 минуту назад
Андреа Стелла: «На последних кругах на болиде Норриса было повреждено днище – он сильно потерял в аэродинамической эффективности»
45 минут назад
Ландо Норрис: «Макларен» принял решение, обеспечившее победу, за полсекунды до заезда в боксы»
4сегодня, 10:19
Кристиан Хорнер: «Нас весьма обнадеживает то, что в первой же гонке сезона «Ред Булл» боролся за победу»
3сегодня, 10:17
Шарль Леклер: «Соперники из «Макларена» сегодня были невероятно быстры»
3сегодня, 10:00
Тото Вольфф: «Если Антонелли продолжит в том же духе, то у него хорошее будущее»
4сегодня, 09:40
«Мерседес» сравнялся с «Маклареном» в Кубке конструкторов после отмены штрафа Антонелли, британцы впереди за счет победы Норриса
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Брэд Питт участвует в гонках в новом трейлере фильма «Формула-1» от Джозефа Косински
13 марта, 19:40Кино
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
510 марта, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото