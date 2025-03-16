Льюис Хэмилтон о решении остаться на трассе на сликах: «Мне не сказали, что приближается новый заряд дождя. Проблема была в нехватке поступающей информации»

Хэмилтон объяснил причины ошибки с выбором шин.

Пилот «Феррари » подвел итоги Гран-при Австралии, рассказав о том, что сам хотел остаться на трассе на сликах в конце заезда и переждать кратковременный дождь. Однако в итоге оказалось, что позже дождь должен был пойти вновь, однако команда не передала ему соответствую информацию.

По словам Льюиса, одной из основных проблем для него стала нехватка наката и опыта управления болидом «Феррари», что сильно сказалось из-за переменчивой погоды:

«Думаю, что для меня это был вопрос уверенности. С того момента, как я сел за руль болида в пятницу, у меня не было этой уверенности. Особенно на высокоскоростных участках – там я проигрывал больше всего.

Потом наступила суббота, уверенность начала возвращаться. Я постепенно ее наращивал и наращивал. А потом наступило время гонки и все снова пришлось начинать с нуля, так что на протяжении большей части гонки я не чувствовал уверенности при управлении болидом, тем более с такими настройками, так что машиной было очень непросто управлять».

Хэмилтон прокомментировал и решение остаться на трассе на сликах после возобновления дождя, когда конкуренты поехали в боксы переходить на промежуточные шины:

«Все вылеты с трассы происходили на третьем секторе. Мне же удавалось удерживать машину. Так что я просто обгонял людей, а после стартовой черты траектория на трассе вообще была сухой. Так что я подумал, что смогу продержаться эти несколько кругов. Но затем начался настоящий ливень и продолжался два круга.

Но в команде сказали, что ливень будет совсем коротким, и я подумал, что смогу продержаться, ведь половина трассы оставалась сухой. Но мне не сказали, что приближается новый заряд дождя, и потом он внезапно пошел с новой силой. Так что в конечном счете проблема, я думаю, была просто в нехватке поступающей информации».

Также Льюис рассказал, как для него прошел первый совместный Гран-при с новым гоночным инженером Риккардо Адами:

«Я думаю, что Риккардо отлично поработал. Мы постепенно учимся работать вместе, все лучше узнаем друг друга. Мы обязательно пройдемся по гонке, обсудим все комментарии, разберем то, что я говорил ему и наоборот.

В целом я отношусь к тому типу гонщиков, кто не любит получать огромное количество информации по ходу гонки, только если мне это нужно и я сам что-то спрашиваю. Риккардо сегодня отлично поработал и мы продолжим двигаться вперед».

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