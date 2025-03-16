  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон о решении остаться на трассе на сликах: «Мне не сказали, что приближается новый заряд дождя. Проблема была в нехватке поступающей информации»
6

Льюис Хэмилтон о решении остаться на трассе на сликах: «Мне не сказали, что приближается новый заряд дождя. Проблема была в нехватке поступающей информации»

Хэмилтон объяснил причины ошибки с выбором шин.

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Австралии, рассказав о том, что сам хотел остаться на трассе на сликах в конце заезда и переждать кратковременный дождь. Однако в итоге оказалось, что позже дождь должен был пойти вновь, однако команда не передала ему соответствую информацию.

По словам Льюиса, одной из основных проблем для него стала нехватка наката и опыта управления болидом «Феррари», что сильно сказалось из-за переменчивой погоды:

«Думаю, что для меня это был вопрос уверенности. С того момента, как я сел за руль болида в пятницу, у меня не было этой уверенности. Особенно на высокоскоростных участках – там я проигрывал больше всего.

Потом наступила суббота, уверенность начала возвращаться. Я постепенно ее наращивал и наращивал. А потом наступило время гонки и все снова пришлось начинать с нуля, так что на протяжении большей части гонки я не чувствовал уверенности при управлении болидом, тем более с такими настройками, так что машиной было очень непросто управлять».

Хэмилтон прокомментировал и решение остаться на трассе на сликах после возобновления дождя, когда конкуренты поехали в боксы переходить на промежуточные шины:

«Все вылеты с трассы происходили на третьем секторе. Мне же удавалось удерживать машину. Так что я просто обгонял людей, а после стартовой черты траектория на трассе вообще была сухой. Так что я подумал, что смогу продержаться эти несколько кругов. Но затем начался настоящий ливень и продолжался два круга.

Но в команде сказали, что ливень будет совсем коротким, и я подумал, что смогу продержаться, ведь половина трассы оставалась сухой. Но мне не сказали, что приближается новый заряд дождя, и потом он внезапно пошел с новой силой. Так что в конечном счете проблема, я думаю, была просто в нехватке поступающей информации».

Также Льюис рассказал, как для него прошел первый совместный Гран-при с новым гоночным инженером Риккардо Адами:

«Я думаю, что Риккардо отлично поработал. Мы постепенно учимся работать вместе, все лучше узнаем друг друга. Мы обязательно пройдемся по гонке, обсудим все комментарии, разберем то, что я говорил ему и наоборот.

В целом я отношусь к тому типу гонщиков, кто не любит получать огромное количество информации по ходу гонки, только если мне это нужно и я сам что-то спрашиваю. Риккардо сегодня отлично поработал и мы продолжим двигаться вперед».

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
Гран-при Австралии
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Оскар Пиастри о вылете: «Хорошо, что в межсезонье заехал в гости на ферму к Джереми Кларксону и научился ездить задним ходом на тракторе»
3 минуты назад
Лиам Лоусон: «Отстойный уик-энд. Я извинился за то, что отправил болид в стену»
210 минут назад
Команды «Ф-1» подписали коммерческую часть Договора согласия-2026
35 минут назад
Ландо Норрис: «Макларен» будет даже сильнее на каких-то трассах»
346 минут назад
Андреа Стелла: «На последних кругах на болиде Норриса было повреждено днище – он сильно потерял в аэродинамической эффективности»
50 минут назад
Ландо Норрис: «Макларен» принял решение, обеспечившее победу, за полсекунды до заезда в боксы»
4сегодня, 10:19
Кристиан Хорнер: «Нас весьма обнадеживает то, что в первой же гонке сезона «Ред Булл» боролся за победу»
3сегодня, 10:17
Шарль Леклер: «Соперники из «Макларена» сегодня были невероятно быстры»
3сегодня, 10:00
Алекс Албон: «Мне бы не хотелось повторно проводить эту гонку – рад, что она закончилась»
2сегодня, 09:45
Тото Вольфф: «Если Антонелли продолжит в том же духе, то у него хорошее будущее»
4сегодня, 09:40
Ко всем новостям
Последние новости
Брэд Питт участвует в гонках в новом трейлере фильма «Формула-1» от Джозефа Косински
13 марта, 19:40Кино
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
510 марта, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото