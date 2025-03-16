Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австралии
1. Ландо Норрис («Макларен») – 25 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 18
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 15
4. Алекс Албон («Уильямс») – 12
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 10
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8
7. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 6
8. Шарль Леклер («Феррари») – 4
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 2
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1
11. Пьер Гасли («Альпин») – 0
12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») – 0
13. Эстебан Окон («Хаас») – 0
14. Оливер Бермэн («Хаас») – 0
15. Лиам Лоусон («Ред Булл») – 0
16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 0
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0
18. Карлос Сайнс («Уильямс») – 0
19. Джек Дуэн («Альпин») – 0
20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 27 очков
2. «Мерседес» – 25
3. «Ред Булл» – 18
4. «Уильямс» – 12
5. «Астон Мартин» – 8
6. «Заубер» – 6
7. «Феррари» – 5
8. «Альпин» – 0
9. «Рейсинг Буллз» – 0
10. «Хаас» – 0
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
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