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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австралии

1. Ландо Норрис («Макларен») – 25 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 18

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 15

4. Алекс Албон («Уильямс») – 12

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 10

6. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8

7. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 6

8. Шарль Леклер («Феррари») – 4

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 2

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1

11. Пьер Гасли («Альпин») – 0

12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») – 0

13. Эстебан Окон («Хаас») – 0

14. Оливер Бермэн («Хаас») – 0

15. Лиам Лоусон («Ред Булл») – 0

16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 0

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0

18. Карлос Сайнс («Уильямс») – 0

19. Джек Дуэн («Альпин») – 0

20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 27 очков

2. «Мерседес» – 25

3. «Ред Булл» – 18

4. «Уильямс» – 12

5. «Астон Мартин» – 8

6. «Заубер» – 6

7. «Феррари» – 5

8. «Альпин» – 0

9. «Рейсинг Буллз» – 0

10. «Хаас» – 0

Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoФернандо Алонсо
logoАльпин
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
logoГабриэл Бортолето
logoРед Булл
logoДжордж Расселл
logoИзак Аджар
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logoШарль Леклер
logoЭстебан Окон
logoМерседес
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