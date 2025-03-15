MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес завоевал второй поул подряд, Алекс Маркес – 2-й, Зарко – 3-й, Баньяя – 4-й

Братья Маркесы снова заняли два первых места в квалификации MotoGP.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес показал лучшее время в квалификации к Гран-при Аргентины. Шестикратный чемпион премьер-класса и лидер сезона завоевал вторую поул-позицию подряд.

Как и неделю назад в Таиланде, вторым стал его брат Алекс Маркес из «Грезини». На третьей позиции расположился пилот «ЛЧР» Жоан Зарко, который принес «Хонде» лучшую позицию на решетке с 2023 года, а двукратный чемпион мира из «Дукати» Франческо Баньяя занял лишь четвертое место.

MotoGP

Гран-при Аргентины

Автодром Термас де Рио Ондо

15 марта 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марк Маркес («Дукати») – 1.36,917

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,246

3. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,288

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,351

5. Педро Акоста («КТМ») +0,357

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,369

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,430

8. Франко Морбиделли («ВР46») +0,465

9. Марко Беццекки («Априлия») +0,497

10. Хоан Мир («Хонда») +0,679

11. Брэд Биндер («КТМ») +0,785

12. Алекс Ринс («Ямаха») +0,832

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