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  • MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес завоевал второй поул подряд, Алекс Маркес – 2-й, Зарко – 3-й, Баньяя – 4-й
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MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес завоевал второй поул подряд, Алекс Маркес – 2-й, Зарко – 3-й, Баньяя – 4-й

Братья Маркесы снова заняли два первых места в квалификации MotoGP.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес показал лучшее время в квалификации к Гран-при Аргентины. Шестикратный чемпион премьер-класса и лидер сезона завоевал вторую поул-позицию подряд.

Как и неделю назад в Таиланде, вторым стал его брат Алекс Маркес из «Грезини». На третьей позиции расположился пилот «ЛЧР» Жоан Зарко, который принес «Хонде» лучшую позицию на решетке с 2023 года, а двукратный чемпион мира из «Дукати» Франческо Баньяя занял лишь четвертое место.

MotoGP

Гран-при Аргентины

Автодром Термас де Рио Ондо

15 марта 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марк Маркес («Дукати») – 1.36,917

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,246

3. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,288

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,351

5. Педро Акоста («КТМ») +0,357

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,369

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,430

8. Франко Морбиделли («ВР46») +0,465

9. Марко Беццекки («Априлия») +0,497

10. Хоан Мир («Хонда») +0,679

11. Брэд Биндер («КТМ») +0,785

12. Алекс Ринс («Ямаха») +0,832

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Аргентины MotoGP
результаты
logoчемпионат мира MotoGP
ВР46
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Хонда MotoGP
Брэд Биндер
Грезини
logoФранческо Баньяя
Ямаха
Априлия
logoХоан Мир
Фабио ди Джанантонио
Педро Акоста
КТМ
Марко Беццекки
Алекс Маркес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
Дукати
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ЛЧР
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