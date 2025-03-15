Джеки Стюарт о дожде на Гран-при Австралии: «Чтобы финишировать первым и выиграть, для начала тебе в принципе нужно добраться до финиша»

Стюарт ставит на опытных пилотов на Гран-при Австралии.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что если завтрашняя гонка в Мельбурне будет проходить под дождем, это сыграет на руку более опытным гонщикам, а также пилотам, которые славятся своим мастерством выступлений на мокрой трассе – таким, как Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.

«Сейчас в пелотоне есть сразу четыре конкурентоспособных команды с очень быстрыми гонщиками. Понятно, что в «Феррари» очень хотят победить, но на данный момент некоторое преимущество есть у «Макларена ». «Ред Булл » и Макса тоже не стоит сбрасывать со счетов. Так что вперед жесткая гонка.

Весьма вероятно, что завтра погодные условия будут совсем другими. В случае дождя это будет совсем другая история. Тут главное – держаться подальше от проблем. Чтобы финишировать первым и выиграть, для начала тебе в принципе нужно добраться до финиша. А в дождь это случается не так часто.

Самым опытным их них (гонщиков, претендующих на победу) является Льюис Хэмилтон . Хотя, с другой стороны, у молодых пилотов больше амбиций, что они сейчас и показывают. Так что я думаю, что нам в любом случае ждет первоклассная гонка.

Макс Ферстаппен очень хорош, он определенно будет в числе претендентов. Но дождь действительно очень многое меняет. В таких условиях некоторые гонщики проявляют себя лучше других. Так что посмотрим», – рассказал Стюарт .

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