Тото Вольфф: «Феррари» определенно быстра, результат не отображает истинный уровень. «Мерседес» в борьбе»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии – Джордж Расселл стал четвертым, новичок Андреа Кими Антонелли – 16-м.
По словам Вольффа, в гонке будет плотное соперничество четырех топ-команд, в том числе «Феррари», которая неудачно провела сессию.
«Мы в борьбе, но, если говорить реалистично, в двух десятых от «Макларена», надо это признать.
Кими немного не повезло. Он выехал широко, не намного шире, чем раньше, и сломал пластину под днищем. Но по крайней мере завтра у него будет захватывающая гонка, а это опыт.
Видно, как все плотно в группе лидеров. Между Ферстаппеном и двумя болидами «Феррари», которые в этот раз не показали скорость, но определенно быстры, могут уместиться шесть машин. Это залог хорошей борьбы.
На мой взгляд, гоночный темп у всех нас был одинаковый, если не считать «Макларен», который совсем чуть-чуть впереди. Но я не считаю, что результат отображает истинный уровень [«Феррари»], команда должна быть выше», – заявил Тото.
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