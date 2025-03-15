«Феррари» уступила Цуноде и Албону в квалификации к Гран-при Австралии

Шарль Леклер и его новый напарник по «Феррари» Льюис Хэмилтон не смогли побороться за поул-позицию к Гран-при Австралии.

Леклер показал седьмое время, Хэмилтон стал восьмым. Скудерия уступила не только обоим пилотам «Макларена » и лидерам «Ред Булл » и «Мерседеса », но и Юки Цуноде («Рейсинг Буллз») и Алексу Албону («Уильямс»).

Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл первую квалификацию сезона, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й