«Феррари» уступила Цуноде и Албону в квалификации к Гран-при Австралии
Шарль Леклер и его новый напарник по «Феррари» Льюис Хэмилтон не смогли побороться за поул-позицию к Гран-при Австралии.
Леклер показал седьмое время, Хэмилтон стал восьмым. Скудерия уступила не только обоим пилотам «Макларена» и лидерам «Ред Булл» и «Мерседеса», но и Юки Цуноде («Рейсинг Буллз») и Алексу Албону («Уильямс»).
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл первую квалификацию сезона, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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