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  • Фредерик Вассер: «Вряд ли адаптация к итальянской еде после Великобритании – трагедия для Хэмилтона»
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Фредерик Вассер: «Вряд ли адаптация к итальянской еде после Великобритании – трагедия для Хэмилтона»

Вассер убежден, что Хэмилтону придется по вкусу итальянская еда.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на вопросы о первых неделях Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

У босса Скудерии спросили о том, как семикратный чемпион «Формулы-1» приспосабливается к итальянскому подходу к гонкам, тифози, еде и жизни в Маранелло.

«В «Ф-3» и «Ф-2» он был во французской команде. Вряд ли адаптация к итальянской еде после Великобритании – трагедия», – сказал Вассер на Гран-при Австралии.

Фредерик также прокомментировал высказывание Хэмилтона о «самом захватывающем периоде в жизни» британца:

«Это слова Льюиса… Не спрашивайте, считаю ли я так же! Но, конечно, это классное путешествие для него. Он получает удовольствие от того, чем занимается, мы наслаждаемся работой с ним.

Однако, знаете, мы все в одинаковой ситуации. Зимой все мы чемпионы мира, все мы лучшие друзья, а затем наступает первая квалификация, и мы возвращаемся в реальность. Сезон стартует, нужно сосредоточиться».

Фредерик Вассер о 12-м времени Хэмилтона: «Нельзя делать выводы после первой практики. Льюис уже скоро будет давать результат»

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Австралии
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