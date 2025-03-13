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«Борьба станет еще плотнее. Вот, на что мы настраиваемся». Оскар Пиастри не ждет от «Макларена» доминирования в стиле «Ред Булл» сезона-2023

Пиастри не ждет доминирования в сезоне-2023.

Пилот «Макларена», оценивая перспективы команды в предстоящем чемпионате, выразил уверенность в том, что «Макларену» в текущих условиях никак не удастся хотя бы примерно повторить сезон-2023 в исполнении «Ред Булл».

«Нет, я так не думаю. Да, попробовать выйти на такой уровень конкурентоспособности и успешности было бы здорово. Полагаю, об этом мечтают все гонщики и команды.

Но на данный момент, учитывая ситуацию с техническим регламентом и тем, как прошел прошлый сезон, ожидать чего-то подобного было бы просто наивно. Я думаю, что в этом сезоне нас ждет чрезвычайно плотная, – а может и еще плотнее – борьба, как во второй половине прошлого сезона.

Вот, на что мы настраиваемся. При этом в следующем году нас ждет смена технического регламента, которая, вероятно, довольно сильно изменит расстановку сил – ну или по крайней мере изменит отрывы между командами.

Я думаю, что в этом году уровень конкуренции в «Формуле-1» будет чрезвычайно высоким. И как бы мне ни хотелось добиться такого же успеха (как «Ред Булл» в 2023 году), я думаю, что сделать это будет очень и очень непросто.

Что касается продления контракта, то желание исходило с обеих сторон. У меня и так был контракт на этот и следующий сезоны. И желание продолжить работу и продлить контракт было вполне естественным. Думаю, мои два сезона в «Макларене» получились невероятными. Вспомните, где мы были, когда все только начиналось, а теперь мы выиграли Кубок конструкторов. Так что мне решение постараться развить этот успех вместе с командой и продолжить работу показалось вполне естественным», – рассказал Пиастри.

Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФормула-1
logoРед Булл
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