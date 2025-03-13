«Макларен» на 0,3 секунды быстрее «Ред Булл» по ожидаемому темпу в Австралии по версии F1 TV, «Феррари» – 4-я
«Макларен» является явным фаворитом первой гонки сезона «Ф-1».
Платформа F1 TV поделилась данными об ожидаемой скорости болидов «Формулы-1» на первом этапе сезона-2025 – Гран-при Австралии.
Предполагается, что «Макларен» на 0,3 секунды с круга опережает «Ред Булл», в то время как «Феррари» является худшей из топ-команд.
Ожидаемый темп команд «Ф-1» на Гран-при Австралии (F1 TV)
1. «Макларен»
2. «Ред Булл» +0,304 секунды с круга
3. «Мерседес» +0,358
4. «Феррари» +0,461
5. «Альпин» +0,631
6. «Уильямс» +0,687
7. «Хаас» +0,842
8. «Астон Мартин» +0,853
9. «Рейсинг Буллз» +0,944
10. «Заубер» +1,235
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 TV
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