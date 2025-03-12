Пиастри подписал с «Маклареном» новый многолетний контракт

Пиастри продлил контракт с «Маклареном».

Предыдущее соглашение Оскара Пиастри с «Маклареном» действовало до конца 2026 года. Новый контракт рассчитан минимум до конца 2028 года.

Официальное заявление было сделано на неделе перед Гран-при Австралии , домашнего для Пиастри.

Отмечается, что таким образом Оскар Пиастри и Ландо Норрис останутся напарниками по команде еще как минимум на три года – текущее соглашение Норриса с «Маклареном » рассчитано до конца 2027 года.

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