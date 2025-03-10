Трасса Гран-при Испании в Мадриде получила название «Мадринг»
Трасса в Мадриде названа «Мадринг».
Организаторы Гран-при в Мадриде сообщили о том, что приняли решение переименовать трассу, которая теперь будет называться «Мадринг». Строительство трека пока не завершено.
Мадрид должен принять свой первый Гран-при в 2026 году. Именно этап в Мадриде будет проводиться в статусе Гран-при Испании. В то время как трасса «Барселона-Каталония», где традиционно проходил испанский этап, должна потерять постоянное место в календаре «Формулы-1» после 2026 года.
Контракт «Формулы-1» и организаторов гонки в Мадриде на проведение Гран-при Испании был заключен на 10 лет. Общая сумма сделки оценивается почти в $500 млн.
Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости