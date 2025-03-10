Трасса Гран-при Испании в Мадриде получила название «Мадринг»

Трасса в Мадриде названа «Мадринг».

Организаторы Гран-при в Мадриде сообщили о том, что приняли решение переименовать трассу, которая теперь будет называться «Мадринг». Строительство трека пока не завершено.

Мадрид должен принять свой первый Гран-при в 2026 году. Именно этап в Мадриде будет проводиться в статусе Гран-при Испании. В то время как трасса «Барселона-Каталония», где традиционно проходил испанский этап, должна потерять постоянное место в календаре «Формулы-1» после 2026 года.

Контракт «Формулы-1» и организаторов гонки в Мадриде на проведение Гран-при Испании был заключен на 10 лет. Общая сумма сделки оценивается почти в $500 млн.

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