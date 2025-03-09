Кристиан Клин: «Будет интересно, как справится Расселл, если Антонелли неожиданно начнет его обходить»

Клин оценил перспективы «Мерседеса» в новом составе.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что одной из интересных тем нового сезона станет соперничество Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в «Мерседесе ».

«Для меня пока не очевидно положение «Мерседеса» в расстановке сил, но факт в том, что я с нетерпением жду возможности посмотреть, как свой сезон проведет Антонелли.

Из того, что я видел, у него весьма агрессивный стиль пилотажа, а мне всегда нравились такие гонщики. Несмотря на тот факт, что пока не очень понятно, насколько будет хорош «Мерседес», я считаю, что нас в любом случае ждет очень интересное сражение Антонелли и Расселла.

Также будет крайне интересно, как с ситуацией справится Расселл, если такой молодой напарник неожиданно его обойдет.

Не думаю, что Антонелли с самого начала будет демонстрировать стабильную форму, но, опять же, из того что я видел, я уверен, что он начнет периодически преподносить приятные сюрпризы своими выступлениями. И когда это будет происходит, будет крайне интересно, как на поражения будет реагировать Расселл.

Расселл впервые начинает сезон в статусе лидера «Мерседеса», и он должен сделать шаг вперед, принять это лидерство, и мне любопытно, как для него все это пройдет. Думаю, он может с этим справиться, но да, его роль немного изменилась», – рассказал Клин .

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