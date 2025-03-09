Гельмут Марко: «Для Хэмилтона будет критически важно с первых же квалификаций оказаться на равных с Леклером»

Марко оценил шансы Хэмилтона стать чемпионом в составе «Феррари».

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл » Гельмут Марко считает, что Льюису Хэмилтону будет непросто достичь своей цели в «Феррари» и выиграть титул. И прежде всего ему нужно будет определить своего напарника Шарля Леклера .

«По нашим подсчетам, «Феррари » на тестах была третьей по скорости командой, немного опережая «Мерседес». При этом в Бахрейне Леклер был явно быстрее Хэмилтона. И это нормально. Ведь он знает эту команду и эту машину.

Хэмилтон проехал достаточно много кругов, стабильно прибавлял, но все-таки не был на одном уровне с Леклером. Тем не менее, как я уже говорил раньше, первая гонка сезона состоится уже совсем скоро, а мы знаем, что в правильном окружении Хэмилтон может очень сильно прибавить.

В «Феррари» один гонщик является многократным чемпионом, а второй лишь стремится завоевать свой первый титул, но при этом является одним из лучших по скорости в квалификации. А поскольку плотность результатов в пелотоне сейчас очень высока, разница в 0,3-0,4 секунды в квалификации может обернуться разницей в 3-5 позиций на стартовой решетке.

И при этом мы знаем, насколько трудно стало обгонять в современной «Формуле-1». Так что с этой точки зрения для Хэмилтона будет критически важно с первых же квалификаций оказаться на равных с Леклером. Но добиться этого будет непросто.

Также Хэмилтон перешел в «Феррари» по собственной воле. Он искал этот новый вызов и, я уверен, сделает все возможное, чтобы его ожидания оправдались. Но, в любом случае пока очень рано давать прогнозы. И, опять же – да, у Хэмилтона есть шанс значительно прибавить. Но также существует вероятность того, что если несколько факторов не сыграют в его пользу, если он не будет видеть шанса победить, он может немного растерять мотивацию», – рассказал Марко.

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