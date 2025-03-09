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  • Дэвид Култхард: «В последних сезонах Ферстаппен заслужил право называться лучшим. И другие, видя возможность, будут пытаться обогнать его из-за такой репутации»
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Дэвид Култхард: «В последних сезонах Ферстаппен заслужил право называться лучшим. И другие, видя возможность, будут пытаться обогнать его из-за такой репутации»

Култхард высказался о разных подходах гонщиков к борьбе на трассе.

Бывший пилот «Формулы-1», проводя сравнения лучших гонщиков чемпионата, отметил, что агрессивный стиль ведения борьбы стал отличительной чертой Макса Ферстаппена, в то время как у Льюиса Хэмилтона, напротив, всегда было минимальное количество разных инцидентов и столкновений.

«Макс зарекомендовал себя универсальным гонщиком. В «Формуле-1» он является ориентиром для других. Хотя тем самым я нисколько не умаляю заслуг Льюиса Хэмилтона, семикратного чемпиона «Ф-1». Но в последних сезонах Ферстаппен заслужил право называться лучшим. И каждый гонщик дважды все обдумает, прежде чем пойти на обгон Макса.

При этом, в результате такого восприятия, гонщики, видя возможность, будут пытаться обогнать Макса как раз из-за его репутации.

Точно так же я сам использовал разные подходы при борьбе против Михаэля Шумахера, Мики Хаккинена или Жана Алези. Или против ребят, бороться с которыми всегда было просто и понятно при наличии такой возможности. С Михаэлем было очень трудно бороться, потому что он всегда действовал бескомпромиссно.

В то же время Льюис Хэмилтон отличается тем, что на трассе он действует спокойно и у него не случается конфликтов. За все эти годы у него совсем мало различных инцидентов и столкновений. Да, пару раз такие моменты с ним случались – в борьбе как раз с Максом, но в остальном по ходу карьеры Льюис зачастую действовал предельно чисто. Он сумел добиться всех своих успехов придерживаясь именно такого подхода, что стало для него своего рода визитной карточкой», – рассказал Култхард.

Как прошли тесты «Ф-1»: аутсайдер-сенсация, топов подозревают в читерстве, все недовольны

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМика Хаккинен
logoФормула-1
logoМихаэль Шумахер
logoМакс Ферстаппен
logoДэвид Култхард
logoФеррари
logoРед Булл
logoЛьюис Хэмилтон
Жан Алези
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