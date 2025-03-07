«Кадиллак» официально присоединится к числу участников «Формулы-1» в 2026 году
Команда «Кадиллак» присоединится к числу участников «Формулы-1» в следующем году. Расширение числа участников и согласие со стороны «Ф-1» и команд чемпионата было получено ранее. Теперь же было получено и официальное подтверждение от ФИА.
Предполагается, что в первые как минимум два года «Кадиллак» будет пользоваться двигателями «Феррари». Разработку собственного двигателя для «Формулы-1» компания «Дженерал Моторс» планирует завершить не раньше 2028 года.
Состав пилотов команды «Кадиллак» на следующий сезон также пока остается неизвестным – хотя представители коллектива неоднократно заявляли о намерении пригласить одного американского гонщика, а в качестве напарника подписать пилота с достаточно богатым опытом выступлений в «Формуле-1».
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