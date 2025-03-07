Марк Матешиц приобрел коллекцию гоночных болидов Берни Экклстоуна – сделка оценивается в более чем $600 млн
Совладелец «Ред Булл» целиком выкупил всю коллекцию Берни Экклстоуна. Бывший руководитель «Формулы-1» долгие годы собирал коллекцию исторических гоночных болидов. Всего коллекция насчитывает 69 машин, многие из которых являются чрезвычайно редкими и уникальными экземплярами.
По предварительным оценкам, приблизительная стоимость коллекции составляет £500 млн – или более $630 млн. Однако точная сумма сделки не разглашается.
«Я очень рад тому, что Берни доверил мне заботу об этой исторически значимой коллекции. Эта коллекция будет храниться крайне бережно, пополняться с годами, а также в ближайшее время станет доступной для публики в подходящем для этого месте», – прокомментировал сделку Матешиц.
Берни Экклстоун продаст свою коллекцию гоночных болидов – стоимостью более $600 млн
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