Берни Экклстоун продаст свою коллекцию гоночных болидов – стоимостью более $600 млн

Экклстоун распродаст легендарную коллекцию болидов «Ф-1».

Бывший руководитель «Формулы-1» долгие годы собирал коллекцию исторических гоночных болидов. Всего коллекция насчитывает 69 машин, многие из которых являются чрезвычайно редкими и уникальными экземплярами.

По предварительным оценкам, приблизительная стоимость коллекции составляет £500 млн – или более $630 млн.

Экклстоун рассказал, что решился распродать коллекцию, чтобы болиды попали в хорошие руки и чтобы его жене не пришлось заниматься данным вопросом после смерти Берни .

«Я собирал эту коллекцию автомобилей в течение более 50 лет, и всегда старался покупать только лучшие экземпляры. Многие коллекционеры зачастую отдают предпочтение спорткарам, моей страстью всегда была «Формула-1 » – и гоночные болиды, которые в том числе использовались в Гран-при.

Я люблю все свои машины, но сейчас для меня пришло время подумать о том, что будет со всеми этими болидами после моей смерти. Поэтому я решил продать коллекцию. Учитывая то, как долго я собирал и владел этой коллекцией, я бы хотел знать, куда они отправятся – и не оставлять решение этого вопроса моей жене после того, как меня не станет», – рассказал Экклстоун.

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