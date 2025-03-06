Ральф Шумахер: «У Ферстаппена нет шансов на чемпионство»

Ферстаппен потеряет титул в 2025 году, уверен Ральф Шумахер.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о положении «Ред Булл » и Макса Ферстаппена перед стартом сезона.

«В прошлом году «Ред Булл» сильно начал, но затем не справился с развитием машины. Однако спасение пришло благодаря Максу Ферстаппену.

Максу придется привыкнуть – все когда-то заканчивается. Поэтому я не считаю, что у него есть шансы [на чемпионство]. Может, из-за этого станет проще определиться с будущим, но, на мой взгляд, решение все равно будет трудным.

«Макларен » впереди, с большим отрывом. Болид быстрее других в медленных поворотах. Раньше передняя ось машины не очень здорово поворачивала, однако проблему решили. Передняя часть стала лучше – о «Феррари » можно сказать то же.

Я наблюдаю с любопытством», – заявил Ральф.

Как прошли тесты «Ф-1»: аутсайдер-сенсация, топов подозревают в читерстве, все недовольны

Джонни Херберт о шансах на титул в 2025 году: «Я бы поставил на Ландо Норриса. Он многому научился, сражаясь с Ферстаппеном»