Ральф Шумахер: «У Ферстаппена нет шансов на чемпионство»
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о положении «Ред Булл» и Макса Ферстаппена перед стартом сезона.
«В прошлом году «Ред Булл» сильно начал, но затем не справился с развитием машины. Однако спасение пришло благодаря Максу Ферстаппену.
Максу придется привыкнуть – все когда-то заканчивается. Поэтому я не считаю, что у него есть шансы [на чемпионство]. Может, из-за этого станет проще определиться с будущим, но, на мой взгляд, решение все равно будет трудным.
«Макларен» впереди, с большим отрывом. Болид быстрее других в медленных поворотах. Раньше передняя ось машины не очень здорово поворачивала, однако проблему решили. Передняя часть стала лучше – о «Феррари» можно сказать то же.
Я наблюдаю с любопытством», – заявил Ральф.
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