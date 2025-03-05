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Гюнтер Штайнер: «Мои фавориты сезона – «Феррари» и «Макларен». У обеих команд все пилоты достаточно опытны»

Штайнер назвал «Феррари» и «Макларен» фаворитами сезона.

Бывший руководитель «Хааса» считает, что и в Кубке конструкторов, и в личном зачете у «Макларена» и «Феррари» будет небольшое преимущество над «Ред Булл» и «Мерседесом» из-за более опытных гонщиков.

«Я полагаю, что четыре топ-команды вновь будут очень близки по скорости – как это было в конце прошлого сезона. Но мои фавориты – это «Феррари» и «Макларен», потому что они были быстры в конце прошлого сезона, а также разобрались в том, что требуется их машинам, чтобы те были быстрыми. И речь не только о прижимной силе – это и баланс машины, управляемость и так далее. Так что эти команды, на мой взгляд, являются фаворитами.

Еще у «Макларена» и «Феррари» сильные пары гонщиков – у обеих команд все пилоты достаточно опытны, в то время как и за «Ред Булл», и за «Мерседес» будут выступать по одному новичку.

Да, Лиам Лоусон не совсем новичок, но у него за плечами нет ни одного полноценного сезона в «Формуле-1». И это осложняет задачу, потому что новичок есть новичок – даже если гонщик очень хорош, как новичку ему все равно нужно еще очень многому научиться.

Так что я считаю, что двумя сильнейшими командами будут «Феррари» и «Макларен». Если же нужно выбрать кого-то одного – я назову «Макларен», потому что команда очень хорошо провела прошлый сезон», – рассказал Штайнер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoМерседес
logoМакларен
logoГюнтер Штайнер
logoФормула-1
logoРед Булл
logoФеррари
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