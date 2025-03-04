Дэвид Култхард: «Хэмилтон способен взять титул. Если у «Феррари» сильный болид, все, что нужно сделать – победить Леклера»

Култхард посчитал возможным титул Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард сообщил, что думает о потенциальном восьмом чемпионстве гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

«Он определенно способен сделать это снова. Он семикратный чемпион. Он может достичь большего.

Все действительно сводится к тому, есть ли у «Феррари» конкурентоспособная машина. «Мерседеса » в прошлом году хватило на пару побед – как для него, так и для Джорджа Расселла, однако этого было недостаточно для борьбы за титул.

«Феррари» выиграла пару гонок с Шарлем [Леклером ] и Карлосом [Сайнсом], но команда не сражалась на равных с «Ред Булл» и, в конечном счете, «Маклареном». Так что увидим, есть ли у «Феррари» сильный болид. Если есть, все, что нужно сделать – победить Шарля, и он вновь станет чемпионом», – заявил Култхард.

Фредерик Вассер: «С Хэмилтоном начали обсуждать переход в «Феррари» в мае 2023 года, со стороны Льюиса всегда присутствовало такое желание»

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