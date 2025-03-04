«Лучший способ всех поиметь. Заткнитесь на ###». Хорнер, назвавший «мудаком» Брауна, после дубля «Ред Булл» на фоне обвинений в неподобающем поведении

Хорнер жестко высказался о конкурентах в сериале о «Ф-1».

Яркие цитаты исполнительного директора и руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера о коллеге из «Макларена » Заке Брауна и других соперниках попали в новые серии Drive to Survive.

Перед стартом сезона-2024 сотрудница «Ред Булл» обвинила босса в неподобающем поведении. Внутреннее расследование «Ред Булл» встало на сторону Хорнера. По информации нидерландкой прессы, история еще не закончена – слушания в суде по трудовым спорам должны начаться в январе 2026 года.

Браун, как и исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф , в начале 2024-го призывал к прозрачности в контексте скандала.

«Понимаешь, кто настоящий друг, правда? Зак – мудак. Я справлюсь», – сказал Хорнер в сериале от Netflix.

На первом этапе сезона в Бахрейне «Ред Булл» сделал дубль. Кристиан назвал такой результат «лучшим способом всех поиметь».

«Заткнитесь на ###», – добавил британец. В итоге «Ред Булл» уступил в борьбе за командный титул не только «Макларену», но и «Феррари».

Хорнер также высказался о скрытых причинах скандала:

«Было очевидно, что конечной целью стал мой уход из «Ред Булл».

Кто слил информацию? Вопрос на много миллионов долларов».

Зак Браун о «деле Хорнера»: «Многие вопросы остались без ответа. ФИА и «Ф-1» должны подвести черту»

Обвинения Хорнера в неподобающем поведении рассмотрят в суде по трудовым спорам в январе 2026-го (De Telegraaf)