Обвинения Хорнера в неподобающем поведении рассмотрят в суде по трудовым спорам в январе 2026-го (De Telegraaf)

История с обвинениями Хорнера со стороны сотрудницы «Ред Булл» еще не закончена.

Исполнительный директор и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и сотрудница команды, обвинявшая босса в неподобающем поведении, продолжат разбирательство в суде по трудовым спорам, сообщает издание De Telegraaf.

В отношении Хорнера дважды проводили внутреннее расследование в 2024 году. Первое расследование завершилось перед стартом сезона – с Кристиана сняли обвинения, позже сотрудницу отстранили. Она оспорила решение, и в августе действия Хорнера вновь расследовали.

После первых месяцев прошлого года британская пресса не освещала скандал. Как передает нидерландское издание, Хорнер добился судебного запрета на публикации в Великобритании. Запрет вступил в силу в апреле 2024-го.

По информации De Telegraaf, женщина обратилась в суд по трудовым спорам. Первое слушание состоится в январе 2026 года, если до этого стороны не придут к соглашению.

Сотрудница «Ред Булл», обвинявшая Хорнера, оспорит решение компании, а затем может подать в суд (BBC)