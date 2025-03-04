Обвинения Хорнера в неподобающем поведении рассмотрят в суде по трудовым спорам в январе 2026-го (De Telegraaf)
Исполнительный директор и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и сотрудница команды, обвинявшая босса в неподобающем поведении, продолжат разбирательство в суде по трудовым спорам, сообщает издание De Telegraaf.
В отношении Хорнера дважды проводили внутреннее расследование в 2024 году. Первое расследование завершилось перед стартом сезона – с Кристиана сняли обвинения, позже сотрудницу отстранили. Она оспорила решение, и в августе действия Хорнера вновь расследовали.
После первых месяцев прошлого года британская пресса не освещала скандал. Как передает нидерландское издание, Хорнер добился судебного запрета на публикации в Великобритании. Запрет вступил в силу в апреле 2024-го.
По информации De Telegraaf, женщина обратилась в суд по трудовым спорам. Первое слушание состоится в январе 2026 года, если до этого стороны не придут к соглашению.
Сотрудница «Ред Булл», обвинявшая Хорнера, оспорит решение компании, а затем может подать в суд (BBC)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий