Дэймон Хилл: «Шумахер размазал меня в перепалке, победил на трассе и вне ее. Если конфликта нет, не надо его искать»

Хилл вспомнил о борьбе с Шумахером в свете конфликтов пилотов с Ферстаппеном.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл прокомментировал попытки пилота «Макларена » Ландо Норриса бросить вызов Максу Ферстаппену из «Ред Булл », а также конфликт гонщика «Мерседеса » Джорджа Расселла с нидерландцем.

«Я был втянут в перепалку с Михаэлем [Шумахером], и он просто размазал меня. Он не только победил меня на трассе, но также победил и вне трассы – это было унизительно.

Поэтому у меня следующий совет: если конфликта нет, не надо его искать. А если ты это делаешь, необходимо быть готовым. Некоторые приспособлены к этому миру лучше других. Есть ребята вроде Фернандо [Алонсо] и Макса – если бороться с этими парнями, лучше побеждать их на треке. Другой момент – подготовься ко второму удару, потому что он будет», – заявил Хилл.

Дэймон Хилл: «Ферстаппен бы плакал как ребенок, если бы с ним боролись так, как делает он»

«Формула-1» назвала Шумахера иконой стиля нулевых: вот как он одевался