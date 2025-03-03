Дэймон Хилл: «Шумахер размазал меня в перепалке, победил на трассе и вне ее. Если конфликта нет, не надо его искать»
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл прокомментировал попытки пилота «Макларена» Ландо Норриса бросить вызов Максу Ферстаппену из «Ред Булл», а также конфликт гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла с нидерландцем.
«Я был втянут в перепалку с Михаэлем [Шумахером], и он просто размазал меня. Он не только победил меня на трассе, но также победил и вне трассы – это было унизительно.
Поэтому у меня следующий совет: если конфликта нет, не надо его искать. А если ты это делаешь, необходимо быть готовым. Некоторые приспособлены к этому миру лучше других. Есть ребята вроде Фернандо [Алонсо] и Макса – если бороться с этими парнями, лучше побеждать их на треке. Другой момент – подготовься ко второму удару, потому что он будет», – заявил Хилл.
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