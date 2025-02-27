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Дэймон Хилл: «Ферстаппен бы плакал как ребенок, если бы с ним боролись так, как делает он»

Хилл объяснил, почему ему не нравится политика «Ред Булл» по защите Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл сообщил, что высоко оценивает талант Макса Ферстаппена, однако негативно относится к безоговорочной поддержке пилота со стороны «Ред Булл».

Британец, работавший экспертом на Sky Sports, также упомянул обвинения канала в предвзятости.

«Что ж, «Ред Булл» очень решительно обороняется. И команда не любит, когда Макса критикуют. В целом она всегда придерживалась мнения, что Sky британоцентричен и предвзят – я считаю, это очень несправедливо.

Не думаю, что Sky хоть в какой-то степени хочет, чтобы канал обвиняли в предвзятости. Кроме того, он не хочет лишаться доступа к весьма важной фигуре в этом спорте. Полагаю, «Ред Булл» это знает и применяет давление в случае необходимости.

Но я не против Макса. Вот в чем суть. Я считаю, что Макс великолепен. Он мне нравится. Ну а как он может не нравится? Он феноменален. Однако, когда я считаю, что он переступает черту, я так и говорю. И, думаю, «Ред Булл» несет ответственность, руководство команды должно сказать: «Нельзя так поступать». Команда этого не делает, вот в чем всегда состояла моя проблема с ней. Максу фактически дают карт-бланш и защищают гонщика, когда он не придерживается кодекса, если позволите.

Приведу пример. Макс корректным образом интерпретировал в свою пользу правило обгонов и опережения по внутренней траектории на апексе. Ничто в правилах не указывает на то, что так поступать нельзя. И здорово наблюдать за тем, как ныряют о внутренней.

Только вот ни один другой пилот так не делает. А если бы кто-то поступил так с ним, он бы плакал как ребенок. Вот в чем одна из моих проблем с командой. «Ред Булл» просто не принимает подобное. Нет, это правда немного разочаровывает, мягко говоря: там считают, что они жесткие парни, но, если что-то идет не так, начинают плакаться.

Повторюсь, мне нравится Макс. Мне не нравится джингоизм (шовинистические воззрения – Спортс’’). И мне не нравится, что все свелось к следующему: «Ты против нас, потому что мы не британцы» и вся эта чушь, которая используется для давления. Абсолютно несправедливо предполагать, что есть какой бы то ни было антинидерландский настрой», – заявил Хилл.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Telegraph
logoДэймон Хилл
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
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