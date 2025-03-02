Карлос Сайнс: «Не понимаю решения запретить тесты в «Ф-1», а затем потратить миллионы на разработку симуляторов»

Сайнс призывает «Ф-1» вернуть тесты.

Пилот «Уильямса » считает, что в правила должны быть внесены изменения и команды должны получить возможность проводить больше тестов с актуальными болидами.

«Времени для работы на трассе совсем мало. И меня немного расстраивает такой подход к правилам в целом.

То есть, мы целыми днями работаем на симуляторах. И мне кажется, в регламент стоило бы внести поправку, чтобы в бюджете расходов была выделена отдельная статья, и команда могла бы сама решать, на что тратить деньги – на сессии на симуляторе или на работу с болидом на трассе.

Да, понятно, что это (сокращение тестов) было сделано в том числе для защиты окружающей среды и так далее. Но в итоге гонщики чуть ли не каждый день летают на частных самолетах из Монако в Великобританию и обратно, только чтобы поработать на симуляторе.

Вот этой стороны «Формулы-1» я не понимаю. Правда не понимаю этого правила. Они решили запретить тесты, а затем потратили миллионы на разработку симуляторов, только чтобы не проводить тесты.

Это мое личное мнение, я говорю не как директор Ассоциации гонщиков Гран-при. И я правда не понимаю, откуда это идет. Можно было бы выделить по 10-12 тестовых дней для каждой команды, и тогда команды бы сами решали, что и когда им делать», – рассказал Сайнс .

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