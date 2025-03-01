Зак Браун: «Нет явного фаворита, весь пелотон будет необыкновенно плотным»

В «Макларене» не считают, что являются главными претендентами на титул.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун согласился с коллегой из «Ред Булл» Кристианом Хорнером , который заявил о плотнейшей борьбе в 2025 году.

«Мы в предвкушении от нового сезона. Думаю, весь пелотон будет необыкновенно плотным.

Посмотрите на [последнюю гонку сезона-2024 в] Абу-Даби и времена, которые разделяли десять команд – как сказал Кристиан, сближение продолжится.

Не считаю, что есть явный фаворит. Я бы ожидал, что как минимум четыре команды будут выигрывать гонки, восемь пилотов, и не удивлюсь, если еще кто-то вмешается – если не на постоянной основе, то определенно от гонки к гонке. Так что сезон должен получиться захватывающим», – заявил Браун на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Макларен» – быстрейшая команда по квалификационному и гоночному темпу, «Ред Булл» опережает «Мерседес» (сайт «Ф-1»)

Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й