Зак Браун: «Нет явного фаворита, весь пелотон будет необыкновенно плотным»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун согласился с коллегой из «Ред Булл» Кристианом Хорнером, который заявил о плотнейшей борьбе в 2025 году.
«Мы в предвкушении от нового сезона. Думаю, весь пелотон будет необыкновенно плотным.
Посмотрите на [последнюю гонку сезона-2024 в] Абу-Даби и времена, которые разделяли десять команд – как сказал Кристиан, сближение продолжится.
Не считаю, что есть явный фаворит. Я бы ожидал, что как минимум четыре команды будут выигрывать гонки, восемь пилотов, и не удивлюсь, если еще кто-то вмешается – если не на постоянной основе, то определенно от гонки к гонке. Так что сезон должен получиться захватывающим», – заявил Браун на предсезонных тестах в Бахрейне.
«Макларен» – быстрейшая команда по квалификационному и гоночному темпу, «Ред Булл» опережает «Мерседес» (сайт «Ф-1»)
Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
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