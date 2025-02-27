Дмитрий Мазепин посетил тесты «Ф-1» с 10-летним сыном
Дмитрий Мазепин, российский бизнесмен и отец экс-гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина, приехал в паддок в Бахрейне во время предсезонных тестов.
Как передает фотограф Ким Иллман, Мазепин старший был гостем в «Альпин» вместе со своим десятилетним сыном, который также начинает карьеру в гонках.
Руководителем «Альпин» является Оливер Оукс, работавший с Никитой в «Хайтеке» в младших сериях, а также в качестве менеджера.
«Увидим ли мы еще одного Мазепина на решетке через восемь-десять лет?» – задался вопросом Иллман.
«Я – самый вероятный россиянин в «Ф-1» в ближайшие 7 лет». Да, это «теперь любитель» Мазепин!
Фото: соцсети Кима Иллмана
Опубликовал: Михаил Ширяев
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