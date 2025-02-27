Гельмут Марко о проблемах «Ред Булл» в 2024-м: «Стало гораздо лучше. Машина более предсказуемая и нормально реагирует на изменения»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал начало предсезонных тестов 2025 года.
«Длинные отрезки вышли действительно конкурентоспособными, они получились самыми быстрыми. Машина более предсказуемая и нормально реагирует на изменения. Если говорить обо всех прошлогодних проблемах, считаю, стало гораздо лучше, или же проблемы решены.
Макс [Ферстаппен] говорит, что болид устроен сложнее, все собрано воедино, и машина правильно реагирует на изменения. На его быстрейшем круге возникла маленькая проблема, так что можно было проехать быстрее.
Как бы то ни было, длинные отрезки очень впечатляют, износ шин очень хороший. У болида более широкое рабочее окно, он более предсказуемый для пилотов.
«Макларен» также очень стабильный и быстрый. То же относится к «Мерседесу». Мы ожидали большего от «Феррари», но есть еще два дня – посмотрим», – объяснил Марко.
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