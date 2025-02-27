Кристиан Хорнер: «С удовольствием бы вернулся к моторам V10 с «зеленым» топливом»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал заявления президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который сообщил о желании вновь внедрить в «Формуле-1» силовые установки V10 на «зеленом» топливе.
Данные двигатели могут вернуться в «Ф-1» по окончании следующего цикла регламента – не ранее 2030 года.
«Если говорить о будущем моторе «Формулы-1» после следующего поколения, лично я считаю, что со спортивной точки зрения это открыло бы все возможности.
Случайным образом получилось, что у нас будет очень, очень дорогой и очень сложный мотор с 2026 года. Пурист во мне с удовольствием бы вернулся к V10, если подойти к этому ответственно, с «зеленым» топливом. Если двигатели вернут, будет звук гонок Гран-при – это интересная концепция и, безусловно, ее стоит рассмотреть после [следующего] регламента», – заявил Кристиан.
Президент ФИА: «Должны рассмотреть возвращение в «Ф-1» ревущего звука двигателя V10, работающего на экологичном топливе»
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