В Бахрейне стартовали предсезонные тесты «Формулы-1»
«Формула-1» начала предсезонные тесты в Бахрейне.
Тесты будут проходить в течение трех дней с участием всех команд «Формулы-1». Местом проведения стал «Международный автодром Бахрейна (Сахир)». Утренние сессии будут проходить с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00.
Следить за событиями первого дня тестов можно на странице нашего онлайна:
В «Ф-1» стартуют тесты: все внимание – к Хэмилтону в «Феррари»
Расписание работы пилотов «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне
Опубликовал: Александр Моисеенко
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