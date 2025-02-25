Расписание работы пилотов «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне – известны составы семи команд из десяти
Предсезонные тесты «Формулы-1» 2025 года пройдут с 26 по 28 февраля на Международном автодроме Бахрейна («Сахир»). Утренние сессии будут идти с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00.
График работы на предсезонных тестах-2025 (среда, четверг, пятница):
«Макларен» – неизвестно
«Феррари» – неизвестно
«Ред Булл» – Лоусон / Ферстаппен, Лоусон, Ферстаппен
«Мерседес» – Антонелли / Расселл, Расселл / Антонелли, Антонелли / Расселл
«Астон Мартин» – Алонсо / Стролл, Алонсо / Стролл, Стролл / Алонсо
«Альпин» – Дуэн / Гасли, Гасли / Дуэн, Дуэн / Гасли
«Хаас» – Бермэн / Окон, Окон / Бермэн, Бермэн / Окон
«Рейсинг Буллз» – неизвестно
«Уильямс» – Албон / Сайнс, Сайнс, Албон
«Заубер» – Хюлькенберг / Бортолето, Хюлькенберг / Бортолето, Бортолето / Хюлькенберг
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