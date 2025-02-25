Расписание работы пилотов «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне – известны составы семи команд из десяти

Команды определяются с графиком работы на тестах в «Ф-1» в Бахрейне.

Предсезонные тесты «Формулы-1» 2025 года пройдут с 26 по 28 февраля на Международном автодроме Бахрейна («Сахир»). Утренние сессии будут идти с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00.

График работы на предсезонных тестах-2025 (среда, четверг, пятница):

«Макларен » – неизвестно

«Феррари » – неизвестно

«Ред Булл » – Лоусон / Ферстаппен, Лоусон, Ферстаппен

«Мерседес » – Антонелли / Расселл, Расселл / Антонелли, Антонелли / Расселл

«Астон Мартин » – Алонсо / Стролл, Алонсо / Стролл, Стролл / Алонсо

«Альпин » – Дуэн / Гасли, Гасли / Дуэн, Дуэн / Гасли

«Хаас » – Бермэн / Окон, Окон / Бермэн, Бермэн / Окон

«Рейсинг Буллз » – неизвестно

«Уильямс » – Албон / Сайнс, Сайнс, Албон

«Заубер » – Хюлькенберг / Бортолето, Хюлькенберг / Бортолето, Бортолето / Хюлькенберг

Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2025 года