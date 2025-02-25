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  • Расписание работы пилотов «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне – известны составы семи команд из десяти
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Расписание работы пилотов «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне – известны составы семи команд из десяти

Команды определяются с графиком работы на тестах в «Ф-1» в Бахрейне.

Предсезонные тесты «Формулы-1» 2025 года пройдут с 26 по 28 февраля на Международном автодроме Бахрейна («Сахир»). Утренние сессии будут идти с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00.

График работы на предсезонных тестах-2025 (среда, четверг, пятница):

«Макларен» – неизвестно

«Феррари» – неизвестно

«Ред Булл» – Лоусон / Ферстаппен, Лоусон, Ферстаппен

«Мерседес» – Антонелли / Расселл, Расселл / Антонелли, Антонелли / Расселл

«Астон Мартин» – Алонсо / Стролл, Алонсо / Стролл, Стролл / Алонсо

«Альпин» – Дуэн / Гасли, Гасли / Дуэн, Дуэн / Гасли

«Хаас» – Бермэн / Окон, Окон / Бермэн, Бермэн / Окон

«Рейсинг Буллз» – неизвестно

«Уильямс» – Албон / Сайнс, Сайнс, Албон

«Заубер» – Хюлькенберг / Бортолето, Хюлькенберг / Бортолето, Бортолето / Хюлькенберг

Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2025 года

Опубликовал: Александр Моисеенко
logoФормула-1
logoХаас
logoУильямс
logoАстон Мартин
logoМакс Ферстаппен
logoЛиам Лоусон
logoДжордж Расселл
logoМакларен
logoАндреа Кими Антонелли
logoФеррари
logoАльпин
logoМерседес
logoРейсинг Буллз
logoРед Булл
logoЗаубер
тесты Формула-1
logoЭстебан Окон
logoОливер Бермэн
logoДжек Дуэн
logoПьер Гасли
logoАлександр Албон
logoКарлос Сайнс
logoФернандо Алонсо
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛанс Стролл
logoОскар Пиастри
logoГабриэл Бортолето
logoЛандо Норрис
logoНико Хюлькенберг
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