Фернандо Алонсо о шансах на титул в 2026 году: «Чтобы добиться успеха, у команды должны быть все необходимые составляющие»

Алонсо оценил шансы «Астон Мартин» на титул в 2026 году.

Испанец отметил, что с учетом всех кадровых перестановок и серьезного обновления инфраструктуры у «Астон Мартин» могут быть неплохие шансы побороться за победу в чемпионате в 2026 году, когда в «Формуле-1» сменится технический регламент.

«Чтобы у вас появилась такая возможность, в распоряжении команды должны быть все необходимые составляющие. Никаких гарантий в любом случае нет, никто не может предсказать, что случится в 2026 году. Но чтобы добиться успеха, у вас должны быть все необходимые ингредиенты – инфраструктура, талант, преданность делу, правильные партнеры, которые будут разделять ваше виденье и стремление к победе.

У «Астон Мартин» будут двигатели «Хонды», есть титульный партнер в лице Aramco, у команды есть соответствующая инфраструктура, есть талант – к прежним сотрудникам присоединились новые.

Так что сейчас, как кажется, «Астон Мартин» добавляет те ингредиенты, которых команде не хватало в последние три, пять, семь лет. Если бы вы спросили меня, может ли «Астон Мартин» доминировать в «Ф-1», не имея при этом соответствующей инфраструктуры, я бы сказал, что шансы на это крайне малы. С нынешнем уровнем инфраструктуры эти шансы заметно выше.

Не будь у нас современной аэродинамической трубы, шансы тоже были бы невелики. Теперь эти шансы опять же выросли. Так что да, мы надеемся на успех и будем стремиться в будущем привести «Астон Мартин » на первое место», – рассказал Алонсо .

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