«Мерседес» представил расцветку машины-2025

«Мерседес » провел презентацию ливреи болида W16.

В 2025 году пилотировать машину будут Джордж Расселл и новичок «Формулы-1» – 18-летний Андреа Кими Антонелли .

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн