«Альпин» показала сине-розовую ливрею на 2025 год

«Альпин » провел презентацию расцветки болида A525 на сезон-2025.

Французскую команду будут представлять Пьер Гасли и Джек Дуэн .

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн

Фото: соцсети команды «Альпин»