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«Альпин» показала сине-розовую ливрею на 2025 год

«Альпин» провел презентацию расцветки болида A525 на сезон-2025.

Французскую команду будут представлять Пьер Гасли и Джек Дуэн.

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн

Фото: соцсети команды «Альпин»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoДжек Дуэн
ливреи
logoстиль
logoАльпин
logoФормула-1
logoПьер Гасли
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