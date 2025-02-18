Ливрея «Рейсинг Буллз» на 2025 год – белая с паттерном из быков

Команда «Рейсинг Буллз » представила расцветку машины VCARB02 на сезон-2025 в рамках шоу F1 75.

Цвета итальянского коллектива, ранее выступавшего как «РБ», будут защищать Юки Цунода и Изак Аджар.

«Рейсинг Буллз» перекрасили болид в белый и добавили паттерн из быков.

За ходом общей презентации ливрей можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн

Фото: соцсети команды «Рейсинг Буллз»