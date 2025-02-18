Фото
3

Ливрея «Рейсинг Буллз» на 2025 год – белая с паттерном из быков

Команда «Рейсинг Буллз» представила расцветку машины VCARB02 на сезон-2025 в рамках шоу F1 75.

Цвета итальянского коллектива, ранее выступавшего как «РБ», будут защищать Юки Цунода и Изак Аджар.

«Рейсинг Буллз» перекрасили болид в белый и добавили паттерн из быков.

За ходом общей презентации ливрей можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн

Фото: соцсети команды «Рейсинг Буллз»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
ливреи
logoФормула-1
logoстиль
logoЮки Цунода
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Астон Мартин» презентовал ливрею 2025 года
16 минут назадФото
«Альпин» показала сине-розовую ливрею на 2025 год
13 минут назадФото
«Хаас» представил ливрею-2025
28 минут назадФото
«Уильямс» представил расцветку болида-2025
45 минут назадФото
«Заубер» показал ливрею на сезон-2025
151 минуту назадФото
Общая презентация ливрей «Ф-1» на сезон-2025. Онлайн
9сегодня, 20:00Live
Макс Ферстаппен о штрафах за мат: «Предпочитаю не говорить, у меня могут возникнуть проблемы»
сегодня, 17:24
Юки Цунода: «Я не был суперзлым или разочарованным из-за перехода Лоусона в «Ред Булл»
1сегодня, 17:11
На Гран-при Монако увеличат количество обязательных пит-стопов
16сегодня, 16:26
Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Я не беспокоюсь из-за Макса, его пилотажа и сосредоточен на том, чтобы побеждать»
3сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
сегодня, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Рекомендуем