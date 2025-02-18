Ливрея «Рейсинг Буллз» на 2025 год – белая с паттерном из быков
Команда «Рейсинг Буллз» представила расцветку машины VCARB02 на сезон-2025 в рамках шоу F1 75.
Цвета итальянского коллектива, ранее выступавшего как «РБ», будут защищать Юки Цунода и Изак Аджар.
«Рейсинг Буллз» перекрасили болид в белый и добавили паттерн из быков.
За ходом общей презентации ливрей можно следить на странице нашего онлайна.
Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн
Опубликовал: Михаил Ширяев
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